Россиянка уцелела после наезда автомобиля и самолета

Артистка театра эстрады и лауреатка Книги рекордов России Лариса Троева попыталась установить новый рекорд — по ее животу должна была проехаться техника весом в тонну. Во время выполнения эксперимента произошло несколько ошибок. Подробности произошедшего и видео опубликовали в Telegram-канале MSK.

В ролике видно, как россиянка лежит на асфальте подмосковного аэродрома Новинки с деревянной доской на животе. Вначале по доске пытается проехать мотоцикл, однако водитель сходит с траектории и едет по ногам Троевой. Затем автомобиль ломает доску и переезжает экстремалку. Зрители пугаются, однако женщина заявляет, что чувствует себя нормально. Последним женщину переезжает легкомоторный самолет.