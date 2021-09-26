Россиянка уехала в отпуск и получила штраф из-за нового знака около ее авто

«Как быть в этой ситуации? Мне грозит штраф за парковку и за полторы недели штрафстоянки. Куда жаловаться?» — поинтересовалась женщина.

Юзер, оказавшийся в аналогичной ситуации еще в 2014 году, дал россиянке совет. По его словам, сначала необходимо забрать свою машину со штрафстоянки без уплаты штрафа. После этого следует собрать все возможные доказательства того, что автомобиль был припаркован еще до момента установки запрещающего знака. Далее необходимо написать жалобу в «Администратор Московского парковочного пространства» и указать, что владелица находилась в отпуске на момент эвакуации ее машины. В случае, если жалобу не удовлетворят, мужчина посоветовал обращаться в суд.

«Оспорьте нарушение, укажите дату парковки, укажите даты отпуска, приложите скриншоты билетов, укажите дату установки знаков, приложите фото запаркованного автомобиля, если есть», — порекомендовала другая подписчица сообщества.

Ранее москвичка, испугавшись опасного соседского балкона, который вот-вот разрушится, обратилась к пользователям сети за помощью. Ей порекомендовали договориться с соседями и направить сразу несколько писем в городские службы, чтобы решить проблему. Также ей посоветовали обратиться в МЧС или добиться демонтажа балкона за счет его владельца.

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