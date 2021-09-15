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Россиянку придавило зеркалом в лифте московской многоэтажки

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Россиянку придавило зеркалом в лифте московской многоэтажки

В лифте жилого комплекса «Самолет» в Москве произошло очередное ЧП с лифтом. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».

На кадрах видно, как большое зеркало во время движения подъемника падает на россиянку, придавливает ее, а затем рушится на пол и разбивается. Местные жители отмечают, что неоднократно жаловались в управляющую компанию на неисправность лифта — кабина часто сильно вибрировала.

В комментариях пользователи сети призвали пострадавшую женщину потребовать компенсации за причиненный ей вред.

Ранее в жилом комплексе «Арт», где при падении лифта пострадала россиянка, вновь произошел инцидент: кабина подъемника снова начала падать, когда в ней находились люди. Местная жительница призвала соседей писать жалобы в управляющую компанию и диспетчерскую.

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