Россиянку придавило зеркалом в лифте московской многоэтажки

В комментариях пользователи сети призвали пострадавшую женщину потребовать компенсации за причиненный ей вред.

Ранее в жилом комплексе «Арт», где при падении лифта пострадала россиянка, вновь произошел инцидент: кабина подъемника снова начала падать, когда в ней находились люди. Местная жительница призвала соседей писать жалобы в управляющую компанию и диспетчерскую.

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