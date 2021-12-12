Россиянку взволновали «гибнущие» деревья в центре Москвы

Россиянку взволновали деревья в центре Москвы, которые до сих пор не сбросили листву. В Facebook-группе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» женщина предположила, что они гибнут, но пользователи сети ее успокоили.

«Соседи, как вы думаете, эти деревья на Серпуховской площади уже все? Весной новые посадят? Или это сорт такой, чтобы с листьями зимой стоять?» — поинтересовалась жительница столицы, приложив к посту соответствующее фото. «Они уже несколько лет стоят. Может, года четыре или более... С тех пор, как реконструкцию делали на площади», — заметила участница интернет-сообщества. Другая пользовательница подчеркнула, что она эколог, но не знает, что это за «экзотические» растения.

«Что вас не устраивает? Мне очень нравится, что листья долго не опадают. В прошлом году то же самое было», — написал россиянин.

Одна из участниц дискуссии внесла в нее ясность. Есть несколько видов дубов с острыми листьями, которые как раз пребывают в таком состоянии — и это нормально, написала она. «Сейчас по Москве можно встретить много интересных пород деревьев, поэтому, скорее всего, беспокоиться не о чем», — заключила она.

Ранее был назван самый вредоносный вид московских деревьев.