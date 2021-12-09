Назван самый вредоносный вид московских деревьев

Ведущий канала «Живая планета» биолог Илья Долгов назвал самый вредоносный вид деревьев, растущих в столице. Подробности эксперт раскрыл в разговоре с «Мослентой».

Самым вредным оказался американский клен или клен ясенелистный, который в 1796 году завезли в Императорский биологический сад Петербурга как декоративное растение. Оттуда он распространился по разным городам России. «Избавиться от него сложно, потому что это тоже очень агрессивный вид», — подчеркнул биолог.

Долгов пояснил, что американский клен вытесняет другие деревья, активно растет на бесхозных пустырях и приносит больше вреда, чем пользы. К примеру, он окисляет выхлопные газы до более опасных для здоровья тяжелых соединений. Кроме того, есть мнения, что американский клен может выделять в почву вещества, мешающие развитию других растений.

Ранее россияне одобрили практику высаживания деревьев в мороз, отметив, что деревья с закрытой корневой системой лучше всего сажать поздней осенью.