Рябина напророчила москвичам суровую зиму

На улице в центре Москвы обнаружили народную примету, пророчащую горожанам суровую зиму — крупные грозди рябины на ветках. Фото дерева на улице Солянка опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Опять к морозам? А фото такое красивое!» — удивились в комментариях. «Зима близко», — отметила автор топика, добавив, что в столице начались стабильные заморозки, приближается снег и Новый год. «А там и весна близко», — посмеялась женщина.

Некоторые пользователи заметили, что тоже видели рябину на улицах, но затем ее склевали птицы. «У нас уже всю съели дрозды. Не будет холодной зимы», — с юмором отметили в комментариях.

Кто-то восхитился фотографией в посте и ее атмосферой. «Очень нарядно!», «Домик, дворик и рябина. Очень красивый кадр!», «Сколько ягод!», — восхитились пользователи сети. Автор топика отметила, что хотела запечатлеть в кадре позднюю осень.

Ранее москвичам спрогнозировали приход метерологической зимы 15 ноября. К этому дню сформируется снежный покров от трех до восьми сантиметров.