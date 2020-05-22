С подозрением на коронавирус госпитализировали 200-килограммового москвича

В Москве мужчину весом более 200 килограммов госпитализировали с подозрением на коронавирус. Для этого понадобилась помощь службы спасения, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Правительства Москвы.

В течение недели москвич, страдающий избыточным весом, лечился на дому от пневмонии, пишет издание. Вечером 21 мая у него поднялась температура, мужчина вызвал скорую, врачи которой заподозрили у него коронавирус и решили отвезти пациента в больницу.

Самостоятельно москвич выйти из квартиры не мог, были вызваны спасатели. Они разобрали шкаф, сняли входную дверь и помогли вынести мужчину к машине скорой помощи.

Сообщается, что его доставили в ближайшую больницу, а в квартире, где он жил, провели полную дезинфекцию.

По словам соседей, госпитализированный мужчина не выходил из дома несколько лет. Сотрудники Роспотребндзора выясняют, где в таком случае он мог заразиться.

В Москве к 22 мая число зараженных коронавирусом достигло 158 207. Выздоровели 43 582 человека, умерли 1867 инфицированных.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!