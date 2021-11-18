С рейса Оренбург — Москва за дебош сняли двух пьяных пассажиров

На кадрах видно, что на выходе из самолета стоит несколько полицейских, которые ждут, пока пьяные мужчины выйдут за пределы воздушного судна. В какой-то момент один из дебоширов встает со своего места и обращается к остальным пассажирам, интересуясь, кого из них он обидел своими словами. В своем обращении мужчина неоднократно использует ненормативную лексику. На вопрос он так и не получает ответа, после чего их с другом выводят с борта.

Ранее пассажира рейса Хургада — Москва связали в самолете из-за опасного поведения. В аэропорту прибытия выяснилось, что у него нет паспорта и он не сможет пересечь границу.