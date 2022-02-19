Пассажир устроил салон красоты в московском метро и попал на видео

Пассажир устроил салон красоты в столичном метро и попал на видео. Снятыми очевидцами кадрами поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

«Когда ценишь время и экономишь на салонах красоты», — так подписал ролик автор поста. Фолловеры канала отреагировали на увиденное по-разному. Одни предположили, что это очередной перформанс для TikTok, другие уверенно заявили, что дело в приближающейся весне. Некоторые юзеры признались, что такие люди их пугают.