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Пассажир устроил салон красоты в московском метро и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Пассажир устроил салон красоты в столичном метро и попал на видео. Снятыми очевидцами кадрами поделился Telegram-канал «Новости Москвы».
«Когда ценишь время и экономишь на салонах красоты», — так подписал ролик автор поста. Фолловеры канала отреагировали на увиденное по-разному. Одни предположили, что это очередной перформанс для TikTok, другие уверенно заявили, что дело в приближающейся весне. Некоторые юзеры признались, что такие люди их пугают.
«Модники — они такие», «Городской сумасшедший», «Весеннее обострение», — написали пользователи в комментариях. «Обычный бомж, они всегда в метро ели, спали, стриглись…» — заметил участник дискуссии.
Ранее пассажир вытер курткой пол в московском метро и попал на видео.