Сбившая троих детей москвичка попала в «хорошее» СИЗО
Москвичка Валерия Башкирова, сбившая троих детей, двое из которых погибли, направлена в СИЗО, находящееся «на хорошем счету». Об этом «Вечерней Москве» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Девушка была направлена в московское СИЗО-6 в Печатниках. По словам эксперта, неуставные отношения в нем почти не встречаются.
«Это бывает в крайне редких случаях. СИЗО на хорошем счету, в общем», — приводит издание слова Мельникова.
Ранее сообщалось, что Валерию Башкирову поместят в СИЗО под особое наблюдение. Авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое детей — пятилетний и трехлетний мальчики — позднее скончались в больнице.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!