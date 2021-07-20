Сбившая троих детей москвичка попала в «хорошее» СИЗО

«Это бывает в крайне редких случаях. СИЗО на хорошем счету, в общем», — приводит издание слова Мельникова.

Ранее сообщалось, что Валерию Башкирову поместят в СИЗО под особое наблюдение. Авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое детей — пятилетний и трехлетний мальчики — позднее скончались в больнице.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!