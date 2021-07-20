Сбившую троих детей москвичку поместят под особое наблюдение

Москвичку Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве, поместят под особое наблюдение в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

В настоящее время 18-летняя Башкирова находится в одиночной камере: руководство изолятора опасается агрессии со стороны заключенных. Позже москвичке планируют подобрать сокамерницу, чтобы ее психологическое состояние не ухудшилось. Кроме того, с ней будет работать психолог.

Накануне, 19 июля, отец Башкировой сообщил, что его дочь не собирается избегать наказания за ДТП. По его словам, в момент инцидента девушку могло ослепить солнце, из-за чего она не заметила переходивших дорогу детей.

Как сообщает «Лента.ру», авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое детей — пятилетний и трехлетний мальчики — позднее скончались в больнице. Сама Башкирова объяснила ДТП тем, что одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне».

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