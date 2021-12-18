Секс-работница рассказала об интимных проблемах владельцев дорогих машин

В беседе с «Мослентой» столичная секс-работница призналась, что старается держаться подальше от владельцев дорогих машин. У таких клиентов есть ряд интимных проблем.

«Если я четко понимаю, что за рулем сидит хозяин авто, особенно если ему меньше 30, постараюсь с ним не связываться. Такие люди подъезжают к девочкам на точках, если им нужен не обычный секс, а что-то совсем другое. Такой клиент, скорее всего, будет с какими-то девиациями. Проще говоря, он почти всегда извращенец», — объяснила женщина.

Она рассказала, как однажды согласилась поехать с таким человеком. Тот признался ей, что любит, когда партнерша дает ему пощечины, плюет в лицо, унижает. Ни жена, ни любовница не могли дать того, что он хочет, поэтому он обращался к девочкам. «Вот только для них это тоже было неожиданно и непонятно. Они либо впадали в ступор, либо начинали его высмеивать. И он срывался на них, не получая необходимой ему разрядки», — пояснила собеседница «Мосленты».

Секс-работница отметила, что слышала немало подобных историй. У нее есть лишь несколько подобных клиентов, потому что с ними удалось найти общий язык.

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