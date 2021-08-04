Семейная ссора обошлась двум москвичам в десятки тысяч рублей

Так, под руку жены попалась копилка мужа, в которой было от 200 до 250 тысяч рублей. Точную сумму супруги не назвали. Сбережения вылетели в окно вслед за другими вещами. Мужчина в свою очередь выбросил обувную коробку, в которой жена хранила 60 тысяч рублей собственных сбережений.

Чтобы осознать произошедшее, супругам понадобилась пара минут. Вскоре они уже искали свои деньги во дворе многоэтажки в районе Западное Дегунино.

Копилку мужа найти удалось, а вот жена осталась с пустыми руками. Супруги были вынуждены заявить о пропаже накоплений в полицию.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что жительнице Москвы пришлось выкупать у похитителей мужа и его брата за полтора миллиона рублей.

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