Семиклассница спасла тонущего ребенка в Подмосковье

Ученица седьмого класса школы в Ногинске спасла пятилетнего мальчика, упавшего в пруд. Об инциденте рассказало издание «Подмосковье сегодня».

Девочка гуляла с друзьями в парке «Волхонка» и заметила одинокого дошкольника. В ответ на расспросы семиклассницы мальчик заявил, что у него нет родителей и он гуляет самостоятельно. В какой-то момент ребенок побежал к пруду, не смог сохранить равновесие, упал в воду и начал тонуть.

Школьница вытащила мальчика на берег и вместе с друзьями отвела его в ближайший магазин, где охрана вызвала полицию. После этого выяснилось, что у дошкольника на самом деле есть мать. Мальчик воспользовался тем, что она отвлеклась, и отправился гулять по парку без присмотра.

Ранее за рулем иномарки в Москве заметили ребенка. Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца. Уточняется, что мать мальчика была против подобных действий.