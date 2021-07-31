Семилетний музыкант на Арбате растрогал москвичей

Комментаторы отметили, что хорошо знают ребенка. «Видела его. Он привлек внимание моих деток»; «Молоток», — писали пользователи.

Некоторые забеспокоились за мальчика из-за непростых отношений уличных музыкантов с жителями района и полицией после нескольких громких историй. Но автор поста объяснил, что проблемы могут быть только в случае, если бы мальчик и его мама собирали с прохожих деньги. «Здесь другое: мальчик учится в музыкальной школе. И это его репетиционная площадка. Музыканты на перерыве, Денис на практике. Или Вы видите факт передачи денег?» — написал москвич.

Ранее жители Арбата очередной раз пожаловались на музыкантов, играющих по ночам под окнами жилых домов. Конфликт между ними длится уже не первый год. При этом в дневное время музыка никому не мешает.

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