Семилетний музыкант на Арбате растрогал москвичей
В сети появилось видео, на котором маленький мальчик играет на барабанах вместе с арбатскими музыкантами. Ролик был опубликован в группе «Арбат и окрестности» в Facebook и растрогал москвичей.
«Это Денис. С мамой иногда приходят ради репетиций», — написал автор видео. По его словам, мальчику всего семь лет. Несмотря на свой возраст он уже почти профессионально владеет барабанной установкой.
Комментаторы отметили, что хорошо знают ребенка. «Видела его. Он привлек внимание моих деток»; «Молоток», — писали пользователи.
Некоторые забеспокоились за мальчика из-за непростых отношений уличных музыкантов с жителями района и полицией после нескольких громких историй. Но автор поста объяснил, что проблемы могут быть только в случае, если бы мальчик и его мама собирали с прохожих деньги. «Здесь другое: мальчик учится в музыкальной школе. И это его репетиционная площадка. Музыканты на перерыве, Денис на практике. Или Вы видите факт передачи денег?» — написал москвич.
Ранее жители Арбата очередной раз пожаловались на музыкантов, играющих по ночам под окнами жилых домов. Конфликт между ними длится уже не первый год. При этом в дневное время музыка никому не мешает.
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