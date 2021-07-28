Жители Арбата поспорили из-за песен Цоя по ночам
Жители Арбата пожаловались на уличных музыкантов, играющих по ночам под окнами жилых домов. Соответствующие посты появились в группе «Арбат Соседи» в Facebook.
Так, одна из участниц сообщества заявила, что ей мешал спать бас-гитарист. «Пробивает до конца Плотникова переулка», — отметила женщина и поинтересовалась, есть ли среди жителей активисты, борющиеся против ночных концертов. «Если тут образуется движение против ночных музыкантов, готова примкнуть», — заметила еще одна и подчеркнула, что два дня подряд слышала под окнами песни Виктора Цоя в ночное время.
Некоторые комментаторы поспорили с такой позицией и заявили, что считают уличных музыкантов «людьми искусства». «Музыкантов побороли? Ну, осталось только "побороть" скульпторов, художников, поэтов...» — заметила участница группы.
Еще несколько лет назад власти города пообещали отрегулировать деятельность уличных музыкантов и создать правила их выступлений в общественных местах. Мосгордума предложила на выбор несколько десятков площадок, где можно будет выступать законно.
«Москвич Mag» отмечает, что Арбат уже много лет считается одним из главных мест для сбора уличных музыкантов. Уточняется, что пение и игра на музыкальных инструментах в дневное время не мешают жителям района.
Ранее москвичка организовала концерт уличному музыканту Рамилю. Жительница Таганского района познакомилась с Рамилем в подземном переходе и дала ему возможность выступить на Котельнической набережной.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!