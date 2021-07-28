Жители Арбата поспорили из-за песен Цоя по ночам

Еще несколько лет назад власти города пообещали отрегулировать деятельность уличных музыкантов и создать правила их выступлений в общественных местах. Мосгордума предложила на выбор несколько десятков площадок, где можно будет выступать законно.

«Москвич Mag» отмечает, что Арбат уже много лет считается одним из главных мест для сбора уличных музыкантов. Уточняется, что пение и игра на музыкальных инструментах в дневное время не мешают жителям района.

Ранее москвичка организовала концерт уличному музыканту Рамилю. Жительница Таганского района познакомилась с Рамилем в подземном переходе и дала ему возможность выступить на Котельнической набережной.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!