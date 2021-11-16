Тигр нагадил на костюм Николая Баскова на съемках новогоднего шоу в Москве

«ЧП на съемках Новогоднего огонька: тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео», — подписал Малахов. На кадрах, появившихся в сети, видно, что сначала дрессировщик объясняет певцу, как правильно держать тигренка по имени Барни. Далее артист, выполнив все рекомендации, взял тигренка и сказал: «Ух ты, сладкий какой». Через несколько секунд животное дважды испражнилось, после чего Басков отметил: «К деньгам».

Пользователи сети, в свою очередь, не оценили ни шутки телеведущего, ни использование животного на съемках. «Не надо эксплуатировать диких животных, пожалуйста», «Ну зачем таскать животных? Они же не игрушка. Ну что за дичь, люди! Он испугался… Слов нет», «Скорее, испугался. Бедный ребенок, в туалет не дадут сходить», — прокомментировали юзеры.

Ранее продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко устроили танцы на дне рождения в Москве. Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.