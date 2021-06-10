Семья из Москвы отравилась и галлюцинировала после обработки квартиры от плесени

Семья из Москвы отравилась и галлюцинировала после того, как их квартиру обработали пестицидами против плесени. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Пенсионерка и ее дочь обратились в компанию «Мос Эко-Клин» и вызвали специальную службу дезинфекции. Сотрудник осмотрел стены, нанес на них специальные вещества и уехал. После этого у членов семьи появилась тошнота, рвота, галлюцинации, жжение в слизистых оболочках. Врачи диагностировали острое отравление, пострадавшим пришлось выехать из квартиры и снять другую.

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку по факту случившегося и выясняюсь, насколько качественными оказались услуги.

Ранее московская полиция начала проверку после того, как женщина в бане на юго-западе столицы отравилась парами хлора. После посещения парной москвичка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Медики госпитализировали ее с ожогами гортани.

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