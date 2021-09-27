Семья насмерть отравилась грибами в Подмосковье

Мужчина и женщина насмерть отравились грибами в подмосковной деревне Зубово. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, погибший Михаил Куракин являлся опытным грибником, который разбирался в сортах грибов и знал, какие из них ядовитые, а какие — нет. Последний раз мужчина ходил в лес за грибами в четверг, 23 сентября, откуда принес известные ему подосиновики и подберезовики. В пятницу вечером его супруга вместе с 12-летней дочерью пожарили картофель с этими грибами на ужин.

Девочка в тот вечер не стала ужинать дома, отправившись в гости к другу. В субботу утром, 25 сентября, супругов Куракиных обнаружили мертвыми в их кровати.

Ранее москвичи раскритиковали тех, кто собирает грибы в черте города. Пользователи сети заявили, что московские грибы опасны для здоровья и за ними можно ходить только ради спортивного интереса.