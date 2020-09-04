Сергей Собянин привился от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин во время видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение вакцинироваться, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — сказал Собянин, подчеркнув, что нормально чувствует себя после вакцинации.

Ранее, в августе, мэр столицы заявил, что проблема с коронавирусом сохранится в городе до начала массовой вакцинации. Он отметил, что до этого еще далеко, объяснив, что, несмотря на завершенную регистрацию препарата, он будет проходить дальнейшие исследования. Собянин при этом призвал всех москвичей сделать прививку, когда это уже будет возможно.

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