Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе улучшилась. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Москвы.

Градоначальник напомнил, что с 8 ноября Москва живет в обычном ритме. Но в столице сохраняются ограничения, введенные до нерабочих дней: перевод не менее 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы, а также самоизоляция пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

В свою очередь в правительстве Москвы рассказали, как улучшилась ситуация с коронавирусом за последнюю неделю. Так, выявляемость вновь заболевших снизилась на 15 процентов, а количество госпитализаций — на четыре. Также на 18 процентов сократился объем пневмоний.