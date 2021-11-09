Собянин сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе улучшилась. Об этом сообщил официальный Telegram-канал правительства Москвы.
Градоначальник напомнил, что с 8 ноября Москва живет в обычном ритме. Но в столице сохраняются ограничения, введенные до нерабочих дней: перевод не менее 30 процентов сотрудников на удаленный режим работы, а также самоизоляция пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
В свою очередь в правительстве Москвы рассказали, как улучшилась ситуация с коронавирусом за последнюю неделю. Так, выявляемость вновь заболевших снизилась на 15 процентов, а количество госпитализаций — на четыре. Также на 18 процентов сократился объем пневмоний.
В пресс-службе правительства Москвы также подчеркнули, что темпы вакцинации наращиваются — за неделю привилось около 100 тысяч человек. При этом работа по экспресс-тестированию ведется в 70 центрах в ТЦ, МФЦ и транспортно-пересадочных узлах.
«Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения», — подчеркнул Собянин.
Ранее мэр столицы сообщил, что объем вакцинации от COVID-19 в Москве вырос в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года.