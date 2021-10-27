Сервис доставки продуктов повысит цены накануне нерабочих дней

Один из московских сервисов по доставке наборов для приготовления блюд повысит цены в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. Информацию об этом подтвердили в компании, сообщает РБК.

В организации отметили, что цены поднимут на 3-7 процентов на основные линейки меню. «Причина роста наших цен связана исключительно с бурным ростом цен у наших поставщиков мяса, овощей, бакалеи, упаковки, услуг за последние шесть месяцев», — объяснили там.

Представители сервиса сообщают, что не хотят снижать качество или размер порций своих блюд и выражают уверенность, что клиенты оценят принятое решение, как правильное.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово скупать продукты перед нерабочей неделей.