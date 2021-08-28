Сервис Главархива «Моя семья» пополнили новыми документами для поиска родственников

Онлайн-сервис Главархива «Моя семья» пополнился исповедными ведомостями православных церквей Москвы и Московской губернии и метрическими книгами. С их помощью можно найти своих родственников и узнать больше о собственных предках. О нововведении рассказал официальный сайт мэра Москвы.

Ведомости датируются XVIII-XIX веками. Они представляют собой списки прихожан церкви. По ним можно узнать состав семьи, имена всех родственников в возрасте до года и их место жительства. В сервис добавили 700 тысяч страниц таких ведомостей. Также на портал загрузили 125 тысяч страниц метрических книг, в которых указана информация о рождении, браке и смерти горожан до 1917 года. Уточняется, что оцифровка и размещение документов будет продолжаться.

Ранее руководитель Главархива Москвы Ярослав Онопенко рассказал «Мосленте», что главная задача ведомства — «сохранить документы и сделать их доступными для всех горожан». Онопенко подчеркнул, что жители столицы также могут передать свои документы в архив и поучаствовать в создании истории города.

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