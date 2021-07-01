Сервис QR-кодов в Москве «не увидел» желающих пойти в кафе сотрудников ФСБ и ФСО

Сотрудники некоторых подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО) столкнулись с неполадками и остались без QR-кодов, утратив возможность ходить в кафе и рестораны в Москве и Подмосковье, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания полагают, что проблемы вызваны тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с Единой медицинской информационной автоматической системой (ЕМИАС), а значит, данные некоторых силовиков не вносят в регистр, и сервис QR-кодов их попросту «не видит».

Близкий к столичным властям источник признал, что депздрав принял несколько обращений от сотрудников силовых структур, столкнувшихся с такой проблемой. Он также подтвердил, что у некоторых ведомственных поликлиник ФСБ нет доступа к ЕМИАС. В связи с этим силовики вынуждены обращаться в обычные поликлиники по месту жительства.

Аналогичная ситуация наблюдается и в некоторых подразделениях ФСО, где сформировали штаб для создания единой базы вакцинированных.

В МЧС рассказали, что ведомство приняло решение выдать временные страховые полисы, чтобы сотрудники могли привиться по месту жительства и получить QR-коды в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что москвич нашел способ обойти систему QR-кодов в ресторанах и показал его на видео. Мужчина предложил невакцинированным гостям и жителям столицы ходить в заведения со своим столом.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!