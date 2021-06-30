Москвич показал способ обойти систему QR-кодов в ресторанах

«Слабый ищет оправдание, сильный строит себе веранду сам», — так автор подписал видео.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила введение QR-кодов в Москве для посещения ресторанов и кафе. По ее словам, одна мера не может решить ситуацию, необходимо действовать комплексно. Она добавила, что текущая ситуация с коронавирусом диктует необходимость использования мер общественного здравоохранения в сочетании с доступной вакцинацией.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. В оперштабе столицы разъяснили, что получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

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