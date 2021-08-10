Севшая за руль без прав 16-летняя школьница разбилась насмерть в Москве

В поселенье Десеновском в Новой Москве разбилась насмерть несовершеннолетняя девушка, управлявшая автомобилем. Уточняется, что школьница была без водительского удостоверения. Трое ее друзей, находившиеся в машине, были госпитализированы с множественными травмами. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

«Около четырех утра во вторник, 10 августа, 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ 21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст госпитализированных пассажиров составляет от 18 до 23 лет. На данный момент прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в ТИНаО нетрезвые подростки в отечественном легковом автомобиле сбили мужчину и скрылись с места аварии. Пострадавшего госпитализировали.

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