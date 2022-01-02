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Шеф-повар поделился древним рецептом для улучшения настроения и состояния

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Шеф-повар поделился древним рецептом для улучшения настроения и состояния
Фото: Unsplash

Шеф-повар московского ресторана «Крабы Кутабы» Артем Мартиросов посоветовал горожанам воспользоваться древним корейским рецептом для улучшения настроения и общего состояния после празднования Нового года.

«В наше время все еще актуально средство из древней Кореи, которым люди лечили себя от различных недугов: от боли в желудке, от головной боли. Существовал так называемый суп "Таракчук"», — рассказывает эксперт. Он объяснил, что южные корейцы создали данный рецепт на основе соевого молока и риса либо рисовой муки. Такую смесь необходимо заварить и съесть. Рис в сочетании с соевым молоком дает «неплохой фильтр», который очищает стенки кишечника от токсинов. «Таким образом очищается весь организм. Улучшается настроение и состояние человека. Одним махом вы можете снять головную боль, а также неприятное состояние всего организма», — резюмировал он.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева развеяла миф о подавленном эмоциональном состоянии москвичей перед Новым годом.

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