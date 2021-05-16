Шесть человек пострадали в Москве из-за непогоды

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в Москве от шквалистого ветра и грозы в субботу, 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«Северный административный округ: четыре человека, из них один ребенок. Падение забора — один человек. Западный административный округ: падение балконного стекла — один человек. Восточный административный округ — падение дерева, один человек госпитализирован», — уточняется в сообщении.

Как сообщает ТАСС, сильный ветер в субботу повалил 15 деревьев, в результате их падения повреждено пять припаркованных машин.

Ранее москвичам дали прогноз погоды на лето. Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве этим летом, вероятнее всего, окажется выше климатической нормы. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов.

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