Школьницы поздравили подругу с днем рождения и возмутили россиян

Жительница юга Москвы заметила на Кавказском бульваре школьниц, которые хотели поздравить подругу с днем рождения. С собой девочки взяли муку, торт и яйца. Подробностями ситуации женщина поделилась в Facebook-группе «Царицыно.Соседи».

Россиянка рассказала, что видела, как четыре девочки-подростка ждали свою приятельницу около подъезда. Когда именинница вышла из дома, подруги кинули торт ей в лицо вместе с мукой и яйцами. Автор поста отметила, что все участницы происходящего смеялись. «Интересно, что за праздник и традиция. Может, кто знает?» — поинтересовалась пользовательница.

Многие узнали в поступке девочек оригинальный способ поздравления с днем рождения. «Американская традиция вошла в моду у нас», — отметил один из юзеров, добавив, что он сам участвовал в подобном действе на одном из праздников. Другая пользовательница рассказала, что ее сына друзья тоже поздравляли с днем рождения аналогичным образом.

Однако нашлись те, кто негативно отнесся к заимствованию чужих традиций. «По-моему, идиотизм», — выразил свое мнение один из подписчиков. С ним согласился другой юзер, назвав происходящее карго-культом. «Я бы на месте пятой девочки поднялась домой, взяла папин ремень и раздала бы по попам всем остальным», — возмутилась одна из комментаторов.

Ранее мать московской школьницы пожаловалась на анонимные запугивания, которые начали поступать в адрес ее дочери от троих неизвестных подростков. Недоброжелатели подкинули девочке самодельную книгу с угрозами на английском языке, взятыми из фильма ужасов «Бабадук».

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