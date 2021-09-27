Школьник из Москвы пригрозил расстрелом ради продвижения в TikTok

Полицейские пришли с проверкой к школьнику из Зеленограда, который ради продвижения в TikTok заявлял, что вскоре устроит расстрел. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 14-летний подросток опубликовал статус с датой и добавил, что в этот день «будет мясо». Когда правоохранители явились к восьмикласснику домой, он объяснил, что таким образом просто хотел привлечь внимание и «нагнать больше подписчиков» в аккаунт.

Несовершеннолетний уточнил, что о таком способе раскрутки на лайки он прочитал в сети.

Полицейские, в свою очередь, изъяли у тиктокера все гаджеты — удалось выяснить, что мальчик не интересовался оружием, зато был подписан на ряд информационных каналов о суициде и убийствах. Также стало известно, что дедушка школьника имеет разрешение на оружие и владеет пневматической винтовкой. Помимо этого, правоохранители выяснили, что мальчик не ладит с одноклассниками и страдает от частых головных болей.

Ранее жители общежития РУДН пожаловались, что один из студентов хранит в комнате оружие. Позже выяснилось, что автомат является страйкбольным, студент купил его около года назад.