Сильные ливни не повлияли на систему жизнеобеспечения Москвы

Сильные ливни и непогода, обрушившиеся на Москву с воскресенья, 19 сентября, не повлияли на систему жизнеобеспечения столицы. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает Telegram-канал городского хозяйства столицы.

По данным комплекса городского хозяйства, всего в Москве за ночь выпало от 5 до 22 миллиметров осадков. Наиболее обильные дожди наблюдались в Зеленограде, а также на западе и северо-востоке города.

«Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме… На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также продолжительные дожди. По предварительным прогнозам, может выпасть еще около восьми миллиметров осадков.

Жителей и гостей столицы попросили быть осторожными на дорогах, а также избегать сухих деревьев и шатких конструкций.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в центр европейской части России придет потепление до 13 градусов выше ноля в пятницу, 24 сентября. Однако он подчеркнул, что погода останется облачной в этот период.

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