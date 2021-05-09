Синоптик анонсировал летнее тепло в Москве

Летнее тепло придет в Москву с опережением климатического графика на две недели: со среды, 12 мая, и до конца недели воздух в столице прогреется до плюс 24 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в понедельник, 10 мая, москвичей ждет малооблачная и сухая погода. Во вторник на фоне высокого атмосферного давления тоже будет солнечно и без осадков, столбики термометров будут «штурмовать» 20-градусную высоту. «А начиная со среды и до конца недели с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето», — анонсировал синоптик.

В отдельные дни, по его словам, в небе будут появляться кучево-дождевые облака, возможны ливни с грозами.

Ранее в мае сообщалось, что ураганный ветер повалил десятки деревьев и повредил более 40 автомобилей в Москве. Городские службы оперативно распилили и вывезли поваленные деревья, а также демонтировали поврежденные ветром конструкции.

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