В Москве ураганный ветер повалил десятки деревьев и повредил более 40 автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля.

«Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что из-за ветра пострадали два человека. Один мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища, также от падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина. Пострадавшие госпитализированы.

Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее москвичей предупредили, что в День Победы, 9 мая, погода в столице будет облачной с прояснениями и небольшими дождями. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что сейчас нет однозначного решения о разгоне облаков 9 мая, прогноз будет постоянно уточняться.

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