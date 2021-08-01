Синоптик назвал дату завершения купального сезона в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал дату завершения купального сезона. По его словам, следующие выходные станут последними этим летом, когда можно будет комфортно искупаться в Москве. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает РИА Новости.

«Последний раз этим летом комфортно можно будет еще искупаться в следующие выходные, после чего температура воды окажется ниже плюс 20», — сказал синоптик.

Также, по его словам, температура в июле в столице превысила норму на 2,5 градуса, а по количеству осадков месяц не добрал 65 процентов от положенной нормы. Тишковец резюмировал, что предстоящий август будет дождливым и умеренно теплым. При этом аномальной жары москвичам ожидать не стоит, так как лето пойдет на спад.

Ранее москвичам пообещали возвращение тепла в ближайшие дни. Так, в воскресенье, 1 августа, температура воздуха прогреется до 26-28 градусов. Ожидается облачность и кратковременные дожди. В понедельник, 2 августа, воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов, а в Подмосковье — до 31 градуса.

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