Синоптик оценил прошедшую зиму в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прошедшую зиму в Москве. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, зима 2020-2021 годов была в среднем на один градус ниже нормы. Осадков в этот период выпало на 20 процентов больше обычного, а в феврале и вовсе была ярко выраженная аномалия, отметил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что появившаяся из-за оттепели в Москве слякоть сохранится до середины апреля. Она напомнила, что фактически март считается зимой, поэтому в конце месяца возможно выпадение значительного количества снега.

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