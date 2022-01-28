Синоптик пообещал москвичам пятидневный снегопад

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте спрогнозировал пятидневный снегопад в Москве на фоне прихода в столицу двух циклонов.

Так, в пятницу, 28 января, город окажется под влиянием североатлантического циклона «Мария», который принесет метель с ухудшением видимости. В субботу, 29 января, интенсивность снегопада усилится, а видимость ухудшится в два раза. Снегопад пойдет на спад только в воскресенье, 30 января, однако чуть позже он вновь наберет силу из-за циклона «Надя». Сугробы в городе могут вырасти до полуметра в высоту.

«При этом показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — предупредил синоптик. В заключение он отметил, что в ближайшие дни в городе может выпасть половина месячной нормы осадков, что составляет около 20 миллиметров.

Ранее синоптики пообещали москвичам облачную погоду, снег и порывистый ветер в Москве в пятницу, 28 января. Ожидается от 6 до 4 градусов мороза.