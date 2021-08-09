Синоптик пообещал москвичам возвращение жары

Жара выше 30 градусов вернется в Москву 9 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

Синоптик отметил, что понедельник станет самым жарким днем наступившей недели. Облачность рассеется, из-за этого тепло от земли поднимется в верхний слой атмосферы. Столбики термометров покажут 30 и более градусов. До 37 градусов могут ожидать жителей других регионов — Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей.

Во вторник, 10 августа, температура в центральной части России немного понизится, но все равно останется выше нормы на четыре градуса, до 28 градусов тепла. После этого столбики термометров будут немного опускаться, до конца недели будет до 23–25 градусов.

Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам «хлябистый», то есть дождливый август. Согласно его прогнозу, последний летний месяц в столичном регионе будет дождливый и умеренно теплый, а лето пойдет на спад.

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