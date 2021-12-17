Синоптик предупредил москвичей о сильной метели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильной метели, которая ожидается 19 декабря. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в воскресенье ветер в городе усилится до 17 метров в секунду, а также ожидается снег. «Это значит, что прогнозируется метель», — пояснил он.

Помимо этого, в столице будет очень низкое атмосферное давление: ниже 730 миллиметров ртутного столба при норме 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам вторую волну морозов в конце недели после оттепели.