Синоптик предупредил о мокром снеге с дождем в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о мокром снеге с дождем в Москве 21-22 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозу синоптика, Москва окажется под воздействием циклона, в столице может выпасть от 7 до 18 миллиметров осадков — порядка 20 процентов месячной нормы. «Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду. Будет очень хмуро и пасмурно», — подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог назвал обычным явлением снег в апреле. «Каждый год с 1 марта москвичи спрашивают: "Теперь больше не будет же снега?". Будет и снег, и заморозки. К этому нужно относиться спокойно», — сказал он. При этом Вильфанд отметил, что заморозков в данный период не ожидается.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье возможны заморозки. Она отметила, что температура воздуха может опуститься до минус одного градуса. Она пояснила, что заморозки ожидаются из-за прихода в столицу скандинавского циклона, который должен вытеснить теплые антициклоны.

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