Синоптик раскрыл масштаб надвигающегося на Москву ливня

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков раскрыл масштаб надвигающегося на Москву ливня. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

Синоптик отметил, что в Москве ожидается умеренный, местами сильный дождь. Рекордное количество осадков может выпасть на юго-востоке Московской области. В столице вероятность сильного ливня составляет, по словам Цыганкова, 50 на 50.

Цыганков рассказал, что по прогнозам в Москве ожидается выпадение 10-15 миллиметров осадков за сутки. Синоптик подчеркнул, что это не очень много, и подтопления в городе маловероятны.

Ранее москвичам сообщили, что на столицу надвигается сильнейший со времен Сталина ливень. Горожан предупредили о дождях и порывах ветра до 17 метров в секунду. Пресс-служба комплекса городского хозяйства отметила, что непогода также ожидается в Москве 20 и 21 сентября.

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