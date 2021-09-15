Синоптик рассказал о погоде в Подмосковье на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей области о заморозках и похолодании в конце недели. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

Синоптик сообщил, что в ночь на пятницу, 17 сентября, в Московской области температура понизится от нуля до минус трех градусов. Днем в выходные воздух прогреется от одного до шести градусов.

Ранее главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что не может прогнозировать «хорошее бабье лето» в столице. По словам эксперта, новое повышение температуры возможно после 17 или 18 сентября, однако тепло продержится недолго.

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