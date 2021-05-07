Синоптик спрогнозировал наступление тепла в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в беседе с РИА Новости наступление тепла в Москве.

По словам синоптика, погода в столице перейдет на летний режим 10 мая, во 2 и 3 декаде мая температура будет выше нормы до 1,5 градусов с небольшим дефицитом осадков.

Тишковец отметил, что москвичам осталось пережить два ненастных дня — 8 и частично 9 мая, а с 10 мая все нормализуется. «Больше таких срывов с резкими перепадами температур я не вижу, все устанавливается на летний вариант погоды», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Москве ураганный ветер повалил десятки деревьев и повредил более 40 автомобилей. Всего ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля. Отмечается, что из-за ветра пострадали два человека.

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