Синоптик связал похолодание в Москве с «избалованностью» ее жителей

По его словам, жителям необходимо всегда ориентироваться на средние климатические показатели. Исходя из этого, похолодание можно наблюдать в то время, когда температура становится ниже нормы на три-пять градусов.

Эксперт добавил, что с четверга, 26 августа, ожидается облачная и дождливая погода, однако ветер будет южным. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла и 12-14 градусов тепла в ночное время.

Перемены температуры в столице связаны с тем, что меняется циркуляционный режим. Так, уже к пятнице, 27 августа, столбики термометров вновь поднимутся до 25 градусов. Такие же показатели ожидаются и в предстоящие выходные.

Ранее Вильфанд сообщил, что в московском регионе в связи с похолоданием завершился купальный сезон. Синоптик уточнил, что температура воды в Москва-реке опустилась до 20 градусов тепла, и ее повышения уже не предвидится. Он отметил, что руководствуется рекомендацией врачей, которые, в свою очередь, утверждают, что комфортная температура для купания должна составлять 22 градуса и выше.

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