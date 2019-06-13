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Синоптики опровергли данные о грядущем ночном холоде в Москве

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Информация о похолодании до плюс 1 градуса в Москве не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Я не знаю, кто эту дезинформацию пустил, но это ерунда полная. В ночь ожидается плюс 8-10. Это, конечно, низкие для июня температуры, но об одном градусе никакой речи быть не может», — сказал он.

Ранее сообщалось, что столичный регион в ночь с четверга на пятницу, 14 июня, накроет холодный воздушный фронт. Синоптики отмечали, что в ночные часы температура в Москве опустится до около плюс 10 градусов, местами по области термометры покажут отметку плюс 1 градус.

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