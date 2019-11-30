Синоптики пообещали москвичам осеннюю погоду в декабре

Москвичей в декабре ожидает по-осеннему теплая погода. Об этом заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «Российская газета».

По словам Варакина, первая декада месяца окажется под влиянием теплых ветров. «Холодных затоков с востока мы не ожидаем», — сказал синоптик.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 2 декабря температура в Москве установится на уровне минус шесть градусов, но уже с середины недели в Москву придет потепление.

Зимние морозы придут в столицу ближе к 15-20 декабря. В этот период в городе сформируется устойчивый снежный покров, отметил Варакин. По его словам, москвичей в декабре ждут как снег, так и «волны потепления».

Ранее 30 ноября сообщалось, что в парке «Сокольники» установят зимний рояль, сиденье и клавиши которого будут оснащены подогревом. Инструмент разместят в Саду астрономов в январе. Рояль также оснастят встроенным синтезатором, который позволит «правильно извлекать звук даже в самый лютый мороз».

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