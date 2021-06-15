Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки начала купания в Москве-реке. Он рассказал РИА Новости, что вода прогреется выше 20 градусов к середине недели.

«С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться», — сказал Вильфанд.

По его словам, в черте города вода в реке может быть теплее за счет стоков. Он уточнил, что стоки очищенные, однако их температура выше естественных значений. Гидрометцентр проводит измерения температуры воды в Москве-реке выше города по течению реки, пояснил Вильфанд.

12 июня Вильфанд сообщил, что начало купального сезона в Москве и Подмосковье переносится на вторую половину следующей недели из-за дождей.

Ранее москвичам предсказали жару до 30 градусов в конце недели. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как он объяснил, причиной станет азорский антициклон.

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