В субботу, 10 июля, синоптики предрекли «срыв крышки парникового котла» в Москве. Как рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ливни и грозы можно ожидать уже в следующие выходные.

По его словам, кучево-дождевые облака во второй половине недели лишь немного освежат воздух. К воскресенью температура будет доходить до плюс 25-30 градусов. Синоптик уточнил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели.

В последней декаде июля пройдут кратковременные дожди. Однако выпадет лишь половина положенной нормы осадков — 15-20 миллиметров. «Ну, а значит июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов», — отметил Тишковец и добавил, что жара на большей части европейской России продлится еще неделю. Ночью температура в столице не будет опускаться ниже плюс 16-21 градуса, а днем — 30-35 градусов.

Синоптик заявил, что 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда. Они побьют достижения 1936 года, когда воздух в Москве прогрелся до 32,4 градуса, 1951-го, когда температура достигла плюс 33,2 градуса и рекорд 2010-го, когда термометр показал плюс 33,6 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам аномальную недельную жару. До 18 июля температура воздуха в столице будет достигать до 33 градусов. Такая температура превосходит показатели климатической нормы на восемь-десять градусов, подчеркнул он.

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