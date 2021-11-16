Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Днем во вторник, 16 ноября, в Москве ожидается гололедица, сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики пообещали, что температура воздуха днем составит от минус одного до плюс одного градуса. Ночью похолодает до минус четырех. Жителей и гостей столицы ждет переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. «Гололедица, ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду», — предупредили метеорологи.

Ранее сообщалось, что первая половина ноября в столице оказалась «на редкость теплой». В среднем столбики термометров показывали плюс 4,5 градуса — это выше нормы на 4,2 градуса.

При этом 16 ноября стало «началом метеорологической зимы в Москве».