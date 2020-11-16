В Москве началась метеорологическая зима. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщается на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, в этом месяце пока не было ни одного дня, когда можно было зафиксировать температуру ниже ноля. Отмечается, что первая половина ноября в столице оказалась «на редкость теплой». В среднем столбик термометра показывал плюс 4,5 градуса — это выше нормы на 4,2 градуса.

При этом 16 ноября стало «началом метеорологической зимы в столице», заявили на портале. Утверждается, что в понедельник столбик термометра наконец-то «уйдет в минус».

30 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что по климатической норме зима в Москве должна начаться 10 ноября. По его словам, первый устойчивый снежный покров ложится, как правило, 28 ноября. При этом предполагается, что начало метеорологической зимы 10 ноября не произойдет — только с опозданием на две-три недели.

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