Синоптики раскрыли причину аномальных снегопадов в России

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с информационным агентством URA.RU раскрыл причину аномальных снегопадов в России.

По словам Терешонка, причиной является глобальное потепление. «В последние годы, а особенно в 2022 году, из-за глобального потепления значительно повысилась температура поверхностного слоя мирового океана, а теплые воды, в свою очередь, способствуют усилению штормов, ураганов и экстремальных осадков, плюс, активизировались циклоны. Поэтому в январе снегом засыпало всю европейскую территорию России, особенно центральный и южный регионы», — рассказал метеоролог.

Он также не исключил, что снегопад продолжится в феврале и марте. «Если в эти месяцы не будет оттепели, то весной можно ждать половодья с повышенным уровнем воды. Хорошо, если медленно будет таять, но климат стал непредсказуемый», — подчеркнул специалист.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов в интервью согласился, что обильные снегопады весной могут привести к подтоплениям. «В районах восточно-европейской равнины и юга прошло много снегопадов, это несколько необычно, но не критично. Но весной, если произойдет резкое потепление и грунт окажется изначально заполнен водой, может произойти сильное наводнение», — заключил он.

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